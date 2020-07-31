В Донецкой области главу поселкового совета подозревают в террористической деятельности
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Главе Булавинского поселкового совета ныне оккупированного Енакиево сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.
"Прокурором Донецкой области главе Булавинского поселкового совета г. Енакиево заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, то есть в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины и участии в террористической организации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с апреля 2015 года подозреваемый участвовал в деятельности НВФ "ДНР". Он осуществлял фактическое руководство временно оккупированным пгт. Булавинское в качестве "главы поселковой администрации".
"Досудебное расследование продолжается", - добавили в прокуратуре.
Как сообщалось в УНН, в Донецкой области участнику НВФ "ДНР" с позывным "Басмач" заочно объявлено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.