На Донеччині чоловік отримав смертельне ножове поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. На Донеччині внаслідок конфлікту між двома компаніями перехожих один чоловік отримав смертельне ножове поранення та ще один перебуває в лікарні у важкому стані. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.
Так, близько 4 ранку до поліції надійшло повідомлення, що по проспекту Перемоги, що в Лівобережному районі міста, знаходиться труп невідомого.
Встановлено, що місцевий мешканець 1979 року народження помер на місці від ножових поранень. Його 37-річного товариша було виявлено недалеко також зі слідами ударів ножем. Правоохоронці з’ясували, що третій учасник конфлікту втік. Його місцезнаходження було встановлено. Чоловік розповів, що разом з друзями повертався з розважального закладу, коли назустріч їм вийшла компанія невідомих. Невинна розмова швидко переросла у взаємні образи. В результаті, один з перехожих дістав ножа та поранив чоловіків.