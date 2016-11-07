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15 марта, 19:03 • 112578 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 159142 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133411 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126250 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110310 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104218 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100592 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В Донецкой области мужчина получил смертельное ножевое ранение

В Донецкой области мужчина получил смертельное ножевое ранение

Киев • УНН

 • 7165 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Донецкой области в результате конфликта между двумя компаниями прохожих один мужчина получил смертельное ножевое ранение и еще один находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Донецкой области.

Так, около 4 утра в полицию поступило сообщение, что на проспекту Победы, что в Левобережном районе города, находится труп неизвестного.

Установлено, что местный житель 1979 года рождения скончался на месте от ножевых ранений. Его 37-летний товарищ был обнаружен неподалеку также со следами ударов ножом. Правоохранители выяснили, что третий участник конфликта скрылся. Его местонахождение было установлено. Мужчина рассказал, что вместе с друзьями возвращался из развлекательного заведения, когда навстречу им вышла компания неизвестных. Невинный разговор быстро перерос во взаимные оскорбления. В результате, один из прохожих достал нож и ранил мужчин.

 

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