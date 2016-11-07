В Донецкой области мужчина получил смертельное ножевое ранение

Так, около 4 утра в полицию поступило сообщение, что на проспекту Победы, что в Левобережном районе города, находится труп неизвестного.

Установлено, что местный житель 1979 года рождения скончался на месте от ножевых ранений. Его 37-летний товарищ был обнаружен неподалеку также со следами ударов ножом. Правоохранители выяснили, что третий участник конфликта скрылся. Его местонахождение было установлено. Мужчина рассказал, что вместе с друзьями возвращался из развлекательного заведения, когда навстречу им вышла компания неизвестных. Невинный разговор быстро перерос во взаимные оскорбления. В результате, один из прохожих достал нож и ранил мужчин.