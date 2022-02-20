На Донбасі за чотири дні окупанти пошкодили 104 будинки біля лінії розмежування
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. За останні чотири дні поблизу лінії розмежування на Донбасі окупанти обстрілами пошкодили 104 домоволодіння мирних жителів. Про це у Facebook повідомив керівник гуманітарної місії “Пролісок” Євген Каплін, передає УНН.
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“З початку ескалації бойових дій, протягом останніх чотирьох днів, поблизу лінії розмежування на підконтрольній уряду України території було пошкоджено 104 домоволодіння мирних жителів. Чотири особи дістали контузії та мінно-вибухові поранення”, — зазначив Каплін.
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Також він повідомив, що за минулу ніч (на 20 лютого) та неділю в ході обстрілів з важкого озброєння на лінії розмежування було пошкоджено 22 будинки мирних мешканців: у Новогнатівці - 14, Побєді - чотири, а також по одному будинку в населених пунктах Славне, Південне, Малинове, Луганське.
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