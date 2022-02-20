На Донбассе за четыре дня оккупанты повредили 104 дома у линии разграничения
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. За последние четыре дня вблизи линии разграничения на Донбассе оккупанты обстрелами повредили 104 домовладения мирных жителей. Об этом в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии “Подснежник” Евгений Каплин, передает УНН.
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“С начала эскалации боевых действий, в течение последних четырех дней, вблизи линии разграничения на подконтрольной правительству Украины территории было повреждено 104 домовладения мирных жителей. Четыре человека получили контузии и минно-взрывные ранения”, — отметил Каплин.
Детали
Также он сообщил, что за минувшую ночь (на 20 февраля) и воскресенье в ходе обстрелов из тяжелого вооружения на линии разграничения были повреждены 22 дома мирных жителей: в Новогнатовке - 14, Победе - четыре, а также по одному дому в населенных пунктах Славное, Южное, Малиновое, Луганское.
Напомним
Российско-оккупационные войска открыли огонь из тяжелого вооружения по Луганску.