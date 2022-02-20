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Російсько-окупаційні війська обстріляли Луганськ з важкого озброєння

Російсько-окупаційні війська обстріляли Луганськ з важкого озброєння

Київ • УНН

 • 227408 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з важкого озброєння по Луганську. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Цитата

“Сьогодні близько 21-ї години, російсько-окупаційні війська здійснили чергову провокацію з метою звинувачення українських військових. Агресор відкрив вогонь з важкого озброєння, з району населеного пункту Лобачеве в напрямку Луганська”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Противник продовжує використання своїх пропагандистських методів ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України та нагнітання ситуації, наголошують у штабі ООС. Такими діями загарбники вкотре продемонстрували своє байдуже і цинічне ставлення до життя й здоров’я мирних мешканців.

Командування ООС офіційно повідомляє, що підрозділи Об’єднаних сил неухильно дотримуються Мінських домовленостей, та норм міжнародного гуманітарного права. Заяви про нібито обстріли населених пунктів з боку Збройних Сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе країна — окупант.

Нагадаємо 

Російсько-окупаційні війська здійснили обстріли з міномета та великокаліберних кулеметів гуманітарного дорожнього коридору “Луганськ-Щастя”.

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