Российско-оккупационные войска обстреляли Луганск из тяжелого вооружения
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Российско-оккупационные войска открыли огонь из тяжелого вооружения по Луганску. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прессцентр штаба ООС.
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“Сегодня около 21 часов, российско-оккупационные войска осуществили очередную провокацию с целью обвинения украинских военных. Агрессор открыл огонь из тяжелого вооружения, из района населенного пункта Лобачевое в направлении Луганска”, — говорится в сообщении.
Детали
Противник продолжает использование своих пропагандистских методов ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины и нагнетание ситуации, подчеркивают в штабе ООС. Такими действиями захватчики в очередной раз продемонстрировали свое безразличное и циничное отношение к жизни и здоровью мирных жителей.
Командование ООС официально сообщает, что подразделения Объединенных сил неуклонно придерживаются Минских договоренностей и норм международного гуманитарного права. Заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных Сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет страна — оккупант.
Напомним
Российско-оккупационные войска осуществили обстрелы из миномета и крупнокалиберных пулеметов гуманитарного дорожного коридора “Луганск-Счастье”.