Бойовики обстріляли дорожній коридор “Луганськ-Щастя”, яким рухалась гумколона від ООН: з'явилось відео
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Російсько-окупаційні війська здійснили обстріли з міномета та великокаліберних кулеметів гуманітарного дорожнього коридору “Луганськ-Щастя”, передає УНН із посиланням на ДПСУ.
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Як повідомили у ДПСУ, цей час в КПВВ “Щастя” прикордонники здійснювали оформлення водіїв та вантажні автомобілі, які напередодні доставили гуманітарний вантаж від ООН для цивільного населення тимчасово окупованого Луганська.
"На момент обстрілу в контрольному пункті перебували дві вантажівки, а шість очікували на пропуск перед КПВВ. Ще чотири автомобілі пройшли заходи контролю та проїхали в бік контрольованої Україною території", - йдеться у повідомленні.
Прикордонники забезпечуючи належний рівень безпеки, перевели цивільних в укриття. Завдяки оперативним діям втрат вдалося уникнути. Інфраструктура КПВВ зазнала пошкоджень. Наразі ситуація стабілізувалась, усі автомобілі проїхали на контрольовану Україною територію, додали у ДПСУ.
Відео обстрілу УНН отримав від джерел у штабі ООС.
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