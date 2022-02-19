Боевики обстреляли дорожный коридор "Луганск-Счастье", по которому двигалась гумколона от ООН: появилось видео

Детали

Как сообщили в ГПСУ, это время в КПВВ “Счастье” пограничники осуществляли оформление водителей и грузовые автомобили, которые накануне доставили гуманитарный груз от ООН для гражданского населения временно оккупированного Луганска.

"На момент обстрела в контрольном пункте находились два грузовика, а шесть ожидали пропуск перед КПВВ. Еще четыре автомобиля прошли меры контроля и проехали в сторону контролируемой Украиной территории", - говорится в сообщении.

Пограничники обеспечивая должный уровень безопасности, перевели гражданских в укрытие. Благодаря оперативным действиям потерь удалось избежать. Инфраструктура КПВВ получила повреждения. Сейчас ситуация стабилизировалась, все автомобили проехали на контролируемую Украиной территорию, добавили в ГПСУ.

Видео обстрела УНН получил от источников в штабе ООС.

Ранее

В Счастье, Луганская область, произошел обстрел пожарно-спасательной части из стрелкового оружия - повреждены ворота.