У Щасті під обстріл потрапила пожежна частина, пошкоджено ворота
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. У Щасті, Луганська область, стався обстріл пожежно-рятувальної частини зі стрілецької зброї - пошкоджено ворота, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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За даними ДСНС, сьогодні приблизно о 11:35 поступила інформація, що в Щастинському районі Луганської області, а саме в місті Щастя стався обстріл.
В наслідок обстрілу зі стрілецької зброї було пошкоджено ворота третього ходу Державної пожежно-рятувальної частини-32.
Особовий склад знаходиться у небезпечному місці в рукавній вежі. Жертв та постраждалих не має.
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