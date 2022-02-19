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У Щасті під обстріл потрапила пожежна частина, пошкоджено ворота

У Щасті під обстріл потрапила пожежна частина, пошкоджено ворота

Київ • УНН

 • 16067 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. У Щасті, Луганська область, стався обстріл пожежно-рятувальної частини зі стрілецької зброї - пошкоджено ворота, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

За даними ДСНС, сьогодні приблизно о 11:35 поступила інформація, що в Щастинському районі Луганської області, а саме в місті Щастя стався обстріл.

В наслідок обстрілу зі стрілецької зброї було пошкоджено ворота третього ходу Державної пожежно-рятувальної частини-32.
Особовий склад знаходиться у небезпечному місці в рукавній вежі. Жертв та постраждалих не має.

Додамо

За даними пресцентру ООС, станом на 9 годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 16 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У Бахмутсьому районі, на Донеччині, під час обстрілу бойовиків загинув український військовий.

За минулу добу, 18 лютого, бойовики відкривали вогонь 66 разів.

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