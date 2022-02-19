На Донбасі під час обстрілу бойовиків загинув український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. У Бахмутсьому районі, на Донеччині, під час обстрілу бойовиків загинув український військовий, передає УНН з посиланням на ООС
Цитата
“... о 07:00 біля селища Миронівський Бахмутського району Донецької області під час обстрілу загинув військовослужбовець Збройних Сил України”, — повідомили в ООС.
Деталі
Як стало відомо, 35-річний капітан отримав осколкове поранення не сумісне з життям.
За даними пресцентру ООС, станом на 9 годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 16 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Додамо
Сьогодні, 19 лютого, станом на 7 годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 12 порушень, 11 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
За минулу добу, 18 лютого, бойовики відкривали вогонь 66 разів.