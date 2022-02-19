На Донбассе во время обстрела боевиков погиб украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Бахмутском районе Донецкой области во время обстрела боевиков погиб украинский военный, передает УНН со ссылкой на ООС.
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"... в 07:00 возле поселка Мироновский Бахмутского района Донецкой области во время обстрела погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - сообщили в ООС.
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Как стало известно, 35-летний капитан получил осколочное ранение, не совместимое с жизнью.
По данным прессцентра ООС, на 9 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, 16 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Добавим
Сегодня, 19 февраля, по состоянию на 7 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 12 нарушений, 11 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.
За минувшие сутки, 18 февраля, боевики открывали огонь 66 раз.