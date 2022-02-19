В Счастье под обстрел попала пожарная часть, повреждены ворота
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Счастье, Луганская область, произошел обстрел пожарно-спасательной части из стрелкового оружия - повреждены ворота, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По данным ГСЧС, сегодня примерно в 11:35 поступила информация, что в районе Счастья Луганской области, а именно в городе Счастье произошел обстрел.
В результате обстрела из стрелкового оружия было повреждено ворота третьего хода Государственной пожарно-спасательной части-32.
Личный состав находится в опасном месте в рукавной башни. Жертв и пострадавших нет.
Добавим
По данным пресс-центра ООС, по состоянию на 9 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, 16 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В Бахмутском районе, в Донецкой области, во время обстрела боевиков погиб украинский военный.
За минувшие сутки, 18 февраля, боевики открывали огонь 66 раз.