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15 марта, 19:03 • 99034 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 128069 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115719 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109924 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100704 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97186 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 84819 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В Счастье под обстрел попала пожарная часть, повреждены ворота

В Счастье под обстрел попала пожарная часть, повреждены ворота

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Счастье, Луганская область, произошел обстрел пожарно-спасательной части из стрелкового оружия - повреждены ворота, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным ГСЧС, сегодня примерно в 11:35 поступила информация, что в районе Счастья Луганской области, а именно в городе Счастье произошел обстрел.

В результате обстрела из стрелкового оружия было повреждено ворота третьего хода Государственной пожарно-спасательной части-32.

Личный состав находится в опасном месте в рукавной башни. Жертв и пострадавших нет.

Добавим

По данным пресс-центра ООС, по состоянию на 9 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, 16 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В Бахмутском районе, в Донецкой области, во время обстрела боевиков погиб украинский военный.

За минувшие сутки, 18 февраля, боевики открывали огонь 66 раз.

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