На Донбасі продовжують стріляти: ЗСУ не відповідають
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. З початку набрання чинності режиму припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі серед бійців ЗСУ втрат не було. Але постріли в бік українських позицій продовжуються. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.
Так, за останню добу в бік українських позицій зафіксований один постріл з підствольного гранатомета близько Новолуганского.
"Цей постріл носив провокаційний характер і був неприцільним, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", - сказано в повідомленні.
З початку четверга українських бійців обстріляли з підствольних гранатометів у Новотошківському. Вогонь у відповідь в даному випадку також не відкривався.
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Нагадаємо, що з опівночі 27 липня на Донбасі набув чинності наказ про припинення вогню. Командувач ООС повідомив, що в першу годину після перемир'я бойовики атакували позиції українських захисників.
Спостерігачі ОБСЄ за цей час зафіксували 111 порушень режиму тиші на Донбасі.
Учора, Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак доповів президенту Володимиру Зеленському про перемир’я.
Сказав, що випадки його порушення не мають системного характеру.
Також нагадаємо, раніше Хомчак заявив, що у разі порушення умов тиші, українська армія зможе дати відсіч.
Проте, за словами ветерана АТО Валерія Прозапаса, "генерал лукавить".
"Як наприклад солдати зі стрілецькою зброєю на ВОПі зможуть дати відсіч мінометному обстрілу - якщо у них не буде розвідки, не буде БПЛА, не буде часу отримати "дозвіл" згідно підписаного папірця, не буде чим врешті-решт?", - написав він.
Зауважимо, що заборона на розвідку, використання БПЛА і вогонь у відповідь передбачена домовленостями ТКГ у Мінську.