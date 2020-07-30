На Донбассе продолжают стрелять: ВСУ не отвечают

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 43209 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102603 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107532 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134938 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111099 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132157 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102185 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102612 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104461 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102078 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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На Донбассе продолжают стрелять: ВСУ не отвечают

На Донбассе продолжают стрелять: ВСУ не отвечают

Киев  •  УНН

 • 15542 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. С начала вступления в силу режима прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе среди бойцов ВСУ потерь не было. Но выстрелы в сторону украинских позиций продолжаются. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, за последние сутки в сторону украинских позиций зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета около Новолуганского.

"Этот выстрел носил провокационный характер и был неприцельным, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

С начала четверга украинских бойцов обстреляли из подствольных гранатометов в Новотошковском. Огонь в данном случае также не открывался.

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Напомним, что с полуночи 27 июля на Донбассе вступил в силу приказ о прекращении огня. Командующий ООС сообщил, что в первый час после перемирия боевики атаковали позиции украинских защитников.

Наблюдатели ОБСЕ за это время зафиксировали 111 нарушений режима тишины на Донбассе.

Вчера, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак доложил президенту Владимиру Зеленскому о перемирии.

Сказал, что случаи его нарушения не имеют системного характера.

Также напомним, ранее Хомчак заявил, что в случае нарушения условий тишины, украинская армия сможет дать отпор.

Однако, по словам ветерана АТО Валерия Прозапаса, "генерал лукавит".

"Как например солдаты со стрелковым оружием на ВОПе смогут дать отпор минометному обстрелу - если у них не будет разведки, а не будет БПЛА, не будет времени получить "разрешение" согласно подписанной бумажке, нечем будет в конце концов?", - написал он.

Заметим, что запрет на разведку, использование БПЛА и огонь предусмотрено договоренностями ТКГ в Минске.

Украинские Национальные Новости

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