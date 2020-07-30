На Донбассе продолжают стрелять: ВСУ не отвечают

КИЕВ. 30 июля. УНН. С начала вступления в силу режима прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе среди бойцов ВСУ потерь не было. Но выстрелы в сторону украинских позиций продолжаются. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.