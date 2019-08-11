На Донбасі бойовики вже двічі відкрили вогонь, втрат немає
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Станом на 12:00 Збройні сили України зафіксували два обстріли з боку бойовиків на Донбасі. Поранених та загиблих серед українських військовослужбовців немає. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник на брифінгу, передає УНН.
"Від початку цієї доби, станом на 12:00, в районі проведення операції зафіксовано дві збройні провокації з боку російсько-окупаційних військ. При цьому, заборонені калібри противник не застосовував", - повідомив Мотузяник.
Так, під ворожим вогнем сьогодні вранці перебували захисники Старогнатівки та с. Водяне, що на Донецькому напрямку. В обох випадках противник здійснив по кілька пострілів з ручних протитанкових гранатометів РПГ. Вогонь вівся з напрямку Новоласпи та н.п. Пікузи відповідно.
Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил дотримувалися режиму припинення вогню, додав Мотузяник.
"Станом на цю мить ситуація залишається стабільною та повністю контрольованою українськими підрозділами зі складу Об’єднаних сил. Втрат немає", - зазначив полковник.
Нагадаємо, 10 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню.