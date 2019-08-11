ООС: бойовики 13 разів обстріляли українські позиції, є загиблий

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. 10 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив дев’ять обстрілів позицій Об’єднаних сил:

  • двічі поблизу Пищевика — з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • неподалік Гнутового — зі станкового протитанкового гранатомета;
  • тричі в районі Лебединського — із застосуванням великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • двічі неподалік Авдіївки — з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • поблизу Опитного — з ручного протитанкового гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” позиції наших захисників були обстріляні 4 рази:

  • неподалік Світлодарська — з автоматичного гранатомета;
  • поблизу Луганського — зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
  • в районі Катеринівки — із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;
  • поблизу Новолуганського — із застосуванням підствольного гранатомету.

Вчора, під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України.

В наслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення.

Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, співробітники СММ ОБСЄ зафіксувала у п'ятницю, 9 серпня, 35 вибухів у Донецькій області, та порушення в районі Золотого, що на Луганщині, але вибухів в цій області вибухів не було.

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