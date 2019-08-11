ООС: бойовики 13 разів обстріляли українські позиції, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. 10 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив дев’ять обстрілів позицій Об’єднаних сил:
-
- двічі поблизу Пищевика — з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
-
- неподалік Гнутового — зі станкового протитанкового гранатомета;
-
- тричі в районі Лебединського — із застосуванням великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
-
- двічі неподалік Авдіївки — з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
-
- поблизу Опитного — з ручного протитанкового гранатомета.
-
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” позиції наших захисників були обстріляні 4 рази:
-
- неподалік Світлодарська — з автоматичного гранатомета;
-
- поблизу Луганського — зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
-
- в районі Катеринівки — із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;
-
- поблизу Новолуганського — із застосуванням підствольного гранатомету.
-
Вчора, під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України.
В наслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення.
Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об’єднаних сил не зафіксовано.
Нагадаємо, співробітники СММ ОБСЄ зафіксувала у п'ятницю, 9 серпня, 35 вибухів у Донецькій області, та порушення в районі Золотого, що на Луганщині, але вибухів в цій області вибухів не було.