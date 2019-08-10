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Бойовики чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил, є загиблий

Бойовики чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил, є загиблий

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Упродовж доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, є загиблий, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.

"Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню.
Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

За даними пресцентру, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Пищевика з напрямку Верхньошироківського – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; неподалік Гнутового з напрямку Верхньошироківського – зі станкового протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил: в районі Світлодарська з напрямку Лозового – з автоматичного гранатомета; поблизу Луганського з напрямку Логвинового – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

"Під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Тейлор прокоментував можливість призупинки переговорів у Мінську після загибелі військових на Донбасі.

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