Боевики четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. За сутки боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, есть погибший, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Пищевика по направлению Верхнешироковского - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Гнутово по направлению Верхнеширокивского - со станковой противотанкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил: в районе Светлодарска по направлению Лозового - с автоматического гранатомета; вблизи Луганского по направлению Логвинова - со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
"Во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, Тейлор прокомментировал возможность приостановки переговоров в Минске после гибели военных на Донбассе.