ООС: боевики 13 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. 10 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил:
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- дважды вблизи Пищевика — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Гнутово — из станкового противотанкового гранатомета;
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- трижды в районе Лебединского — с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- дважды неподалеку от Авдеевки — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- вблизи Опытного — из ручного противотанкового гранатомета.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” позиции наших защитников были обстреляны 4 раза:
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- неподалеку от Светлодарска — с автоматического гранатомета;
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- вблизи Луганского — со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
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- в районе Катериновки — с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;
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- вблизи Новолуганского — с применением подствольного гранатомета.
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Вчера, во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.
С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.
Напомним, сотрудники СММ ОБСЕ зафиксировала в субботу, 10 августа, 35 взрывов в Донецкой области, и нарушения в районе Золотого, что на Луганщине, но взрывов в этой области взрывов не было.