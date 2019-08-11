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Звіт ОБСЄ: у п’ятницю на Донеччині пролунало 35 вибухів, та жодного на Луганщині

Звіт ОБСЄ: у п’ятницю на Донеччині пролунало 35 вибухів, та жодного на Луганщині

Київ • УНН

 • 11332 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Співробітники СММ ОБСЄ зафіксувала у п’ятницю, 9 серпня, 35 вибухів у Донецькій області, та порушення в районі Золотого, що на Луганщині, але вибухів в цій області вибухів не було. Про це повідомляє УНН із посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 19:30 9 серпня 2019 року.

“У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (35), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (14 вибухів)”, — йдеться у звіті.

Зазначається, що більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південний схід і південно-південний схід від н.п. Чермалик (підконтрольний урядові, 31 км на північний схід від Маріуполя), на південний захід від н.п. Крута Балка (непідконтрольний урядові, 16 км на північ від Донецька), зокрема район до 1 км на північний схід від Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька), а також на південний захід і захід від н.п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька).

“У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, тимчасом не зафіксувавши жодного вибуху, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (жодного вибуху). Усі порушення режиму припинення вогню зафіксовано на ділянці розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська)”, — йдеться у повідомленні звіту.

Так у звіті йдеться також про те, що ввечері 8 та у ніч на 9 серпня камера СММ у Золотому зафіксувала “2 черги, 2 освітлювальні ракети, 2 спалахи дульного полум’я і 20 снарядів (переважно з півночі на схід) — усе орієнтовно за 1,5–4 км на південний схід і південно-південний схід (за оцінкою, все у межах ділянки розведення)”.

Нагадаємо, упродовж доби с початку 19:00 9 серпня по той самий час 10 серпня, бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, є загиблий.

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