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Отчет ОБСЕ: в пятницу в Донецкой области прогремело 35 взрывов, и ни одного в Луганской

Отчет ОБСЕ: в пятницу в Донецкой области прогремело 35 взрывов, и ни одного в Луганской

Киев  •  УНН

 • 11328 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Сотрудники СММ ОБСЕ зафиксировала в пятницу, 9 августа, 35 взрывов в Донецкой области, и нарушения в районе Золотого, что в Луганской области, но взрывов в этой области взрывов не было. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 19:30 9 августа 2019.

“В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (35), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (14 взрывов)”, — говорится в отчете.

Отмечается, что большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах юго-восток и юго-южный-восток от н.п. Чермалык (подконтролен правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя), к юго-западу от н.п. Крутая Балка (неподконтрольный правительству, 16 км к северу от Донецка), в частности район в 1 км северо-восточнее Донецкой фильтровальной станции (ГФС, 15 км к северу от Донецка), а также на юго-запад и запад от н.п. Светлодарск (подконтролен правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка).

“В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, при этом не фиксируя ни единого взрыва, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (также ни единого взрыва). Все нарушения режима прекращения огня зафиксировано на участке разведения в районе н.п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска)”, — говорится в сообщении отчета.

Так в отчете говорится также о том, что вечером 8 и в ночь на 9 августа камера СММ в Золотом зафиксировала “2 очереди, 2 осветительные ракеты, 2 вспышки дульного пламени и 20 снарядов (преимущественно с севера на восток) — все ориентировочно за 1,5-4 км к юго-востоку и юго-юго-восток (по оценке, все в пределах участка разведения)”.

Напомним, в течение суток с начала 19:00 9 августа по то же время 10 августа, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, является погибший.

Украинские Национальные Новости

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