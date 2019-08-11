На Донбассе боевики уже дважды открыли огонь, потерь нет
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. По состоянию на 12:00, Вооруженные силы Украины зафиксировали два обстрела со стороны боевиков на Донбассе. Раненых и погибших среди украинских военнослужащих нет. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник на брифинге, передает УНН.
"С начала этих суток, по состоянию на 12:00 в районе проведения операции зафиксированы две вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск. При этом, запрещенные калибры противник не применял", - сообщил Мотузяник.
Так, под вражеским огнем утром находились защитники Старогнатовки и с. Водяное на Донецком направлении. В обоих случаях противник совершил по несколько выстрелов из ручных противотанковых гранатометов РПГ. Огонь велся из направления Новоласпы и н.п. Пикузы соответственно.
Военнослужащие из состава Объединенных сил придерживались режима прекращения огня, добавил Мотузяник.
"По состоянию на данный момент ситуация остается стабильной и полностью контролируемой украинским подразделениями из состава Объединенных сил. Потерь нет", - отметил полковник.
Напомним, 10 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня.