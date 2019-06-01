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На Дністрі рибалки перевернулися на надувному човні

На Дністрі рибалки перевернулися на надувному човні

Київ • УНН

 • 15962 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій надали допомогу двом рибалкам, які перевернулись на надувному човні у Дністрі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

За даними відомства, поблизу села Лисівці Кам’янець-Подільського району на Хмельниччині перевернувся надувний човен з рибалками, які не в змозі самостійно дістатись берега.

Повідомлення про подію надійшло о 18:30 до Служби порятунку "101".

Службовці водолазно-рятувального відділення Аварійно-рятувального загону спецпризначення на моторному човні оперативно надали допомогу, доправивши постраждалих разом із плавзасобом на берег.

Нагадаємо, 20 березня у місті Херсон, на річці Кошова перевернувся моторний човен в якому перебувало троє чоловік, одному вдалось врятуватись.

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