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На Херсонщині шукають двох чоловіків, які перекинулись на моторному човні

Київ • УНН

 • 12553 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Вчора, у місті Херсон, на річці Кошова перевернувся моторний човен в якому перебувало троє чоловік, одному вдалось врятуватись, двох чоловіків шукають. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС У Херсонській області.

На Херсонщині шукають двох чоловіків, які перекинулись на моторному човні

“20 березня о 21:15 диспетчер Служби „101“ м. Херсона прийняла повідомлення про те, що на річці Кошова поблизу комплексу „Дельта Дніпра“ перевернувся моторний човен „Крим“, в якому знаходилося троє чоловіків. Один з них врятувався самостійно, інші зникли. До пошуків людей залучено човен та працівники комплексу „Дельта Дніпра“, а також катер UMS-600 і рятувальники обласної Держслужби з надзвичайних ситуацій”, — йдеться у повідомленні.

На сьогоднішній день пошуки зниклих чоловіків тривають.

Нагадаємо, у Києві в Дніпрі виявили тіло одного з чоловіків, які зникли безвісти 2 лютого.

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