В Херсонской области ищут двух мужчин, которые перевернулись на моторной лодке

"20 марта в 21:15 диспетчер Службы "101" г. Херсона принял сообщение о том, что на реке Кошевая вблизи комплекса "Дельта Днепра" перевернулся катер "Крым", в котором находилось трое мужчин. Один из них спасся самостоятельно, другие исчезли. К поискам людей привлечены лодка и работники комплекса "Дельта Днепра", а также катер UMS-600 и спасатели областной Госслужбы по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день поиски пропавших мужчин продолжаются.

Напомним, в Киеве в Днепре обнаружили тело одного из мужчин, которые пропали без вести 2 февраля.



