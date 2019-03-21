В Херсонской области ищут двух мужчин, которые перевернулись на моторной лодке
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Вчера в городе Херсон, на реке Кошевая перевернулся катер в котором находились три человека, одному удалось спастись, двух мужчин ищут. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС В Херсонской области.
"20 марта в 21:15 диспетчер Службы "101" г. Херсона принял сообщение о том, что на реке Кошевая вблизи комплекса "Дельта Днепра" перевернулся катер "Крым", в котором находилось трое мужчин. Один из них спасся самостоятельно, другие исчезли. К поискам людей привлечены лодка и работники комплекса "Дельта Днепра", а также катер UMS-600 и спасатели областной Госслужбы по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день поиски пропавших мужчин продолжаются.
Напомним, в Киеве в Днепре обнаружили тело одного из мужчин, которые пропали без вести 2 февраля.