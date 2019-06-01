На Днестре рыбаки перевернулись на надувной лодке

По данным ведомства, вблизи села Лысовцы Каменец-Подольского района Хмельницкой перевернулась надувная лодка с рыбаками, которые не в состоянии самостоятельно добраться до берега.



Сообщение о происшествии поступило в 18:30 в Службу спасения "101".



Служащие водолазно-спасательного отделения аварийно-спасательного отряда спецназначения на моторной лодке оперативно оказали помощь, доставив пострадавших вместе с плавсредством на берег.



Напомним, 20 марта в городе Херсон, на реке Кошевая перевернулся катер в котором находились три человека, одному удалось спастись.