На Днестре рыбаки перевернулись на надувной лодке
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям оказали помощь двум рыбакам, которые перевернулись на надувной лодке в Днестре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.
По данным ведомства, вблизи села Лысовцы Каменец-Подольского района Хмельницкой перевернулась надувная лодка с рыбаками, которые не в состоянии самостоятельно добраться до берега.
Сообщение о происшествии поступило в 18:30 в Службу спасения "101".
Служащие водолазно-спасательного отделения аварийно-спасательного отряда спецназначения на моторной лодке оперативно оказали помощь, доставив пострадавших вместе с плавсредством на берег.
Напомним, 20 марта в городе Херсон, на реке Кошевая перевернулся катер в котором находились три человека, одному удалось спастись.