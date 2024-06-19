На Дніпропетровщині затримали одного з підозрюваних у замаху на вбивство фіндиректора будівельної компанії
Київ • УНН
Групу осіб підозрюють у замаху на вбивство фінансового директора будівельної компанії в Дніпропетровській області. Ймовірний організатор злочину причетний до наркоторгівлі та організації діяльності колл-центрів.
На Дніпропетровщині групу осіб підозрюють у замаху на умисне вбивство фінансового директора будівельної компанії. Про це повідомили Дніпропетровська обласна прокуратура та ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області, пише УНН.
Деталі
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру групі осіб за фактом незакінченого замаху на умисне вбивство, вчиненого на замовлення.
За даними слідства, замах на вбивство фінансового директора будівельної компанії організував представник злочинного світу, який має вплив на криміногенну обстановку у м. Кривий Ріг. У поліції додали, що це 41-річний чоловік, який контролював незаконний обіг наркотиків на території м. Кривий Ріг та Криворізького району. Він також причетний до організації діяльності кол-центрів, які діяли в чотирьох регіонах країни.
Для реалізації злочинного наміру він залучив двох чоловіків, які у квітні цього року вистежили потерпілого та розстріляли його автомобіль Volkswagen Touareg.
На території області, а також у Києві, Одесі та в Ужгороді правоохоронці провели 34 санкціоновані обшуки. Вилучено вогнепальну зброю, грошові кошти, мобільні телефони, банківські картки, набої, автомобілі.
Наразі 28-річного чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 15, ч. 1. ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Також заочно повідомлено про підозру двом іншим фігурантам, у тому числі і лідеру групи. За інформацією правоохоронців, наразі підозрювані можуть переховуватися за кордоном, тому найближчим часом вони будуть оголошені у міжнародний розшук. За скоєне фігурантам може загрожувати до 15 років позбавлення волі.
На Львівщині розстріляли авто кримінального авторитета на прізвисько “Джонік”, чоловіка госпіталізували - поліція 12.06.24, 14:19 • 12426 переглядiв