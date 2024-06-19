На Дніпропетровщині затримали одного з підозрюваних у замаху на вбивство фіндиректора будівельної компанії

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 4730 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 65079 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 152733 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 148424 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 123692 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133239 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85209 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93194 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98804 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89699 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
55%
Популярнi новини

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 21813 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 45054 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 18242 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 24157 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 12651 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 148426 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 222268 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372090 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308041 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 416227 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 1604 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 12707 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31320 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28162 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 123692 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

На Дніпропетровщині затримали одного з підозрюваних у замаху на вбивство фіндиректора будівельної компанії

Київ • УНН

 • 17299 перегляди

Групу осіб підозрюють у замаху на вбивство фінансового директора будівельної компанії в Дніпропетровській області. Ймовірний організатор злочину причетний до наркоторгівлі та організації діяльності колл-центрів.

На Дніпропетровщині затримали одного з підозрюваних у замаху на вбивство фіндиректора будівельної компанії

На Дніпропетровщині групу осіб підозрюють у замаху на умисне вбивство фінансового директора будівельної компанії. Про це повідомили Дніпропетровська обласна прокуратура та ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області, пише УНН.

Деталі

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру групі осіб за фактом незакінченого замаху на умисне вбивство, вчиненого на замовлення.

За даними слідства, замах на вбивство фінансового директора будівельної компанії організував представник злочинного світу, який має вплив на криміногенну обстановку у м. Кривий Ріг. У поліції додали, що це 41-річний чоловік, який контролював незаконний обіг наркотиків на території м. Кривий Ріг та Криворізького району. Він також причетний до організації діяльності кол-центрів, які діяли в чотирьох регіонах країни.

Для реалізації злочинного наміру він залучив двох чоловіків, які у квітні цього року вистежили потерпілого та розстріляли його автомобіль Volkswagen Touareg.

На території області, а також у Києві, Одесі та в Ужгороді правоохоронці провели 34 санкціоновані обшуки. Вилучено вогнепальну зброю, грошові кошти, мобільні телефони, банківські картки, набої, автомобілі.

Наразі 28-річного чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 15, ч. 1. ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Також заочно повідомлено про підозру двом іншим фігурантам, у тому числі і лідеру групи. За інформацією правоохоронців, наразі підозрювані можуть переховуватися за кордоном, тому найближчим часом вони будуть оголошені у міжнародний розшук. За скоєне фігурантам може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

На Львівщині розстріляли авто кримінального авторитета на прізвисько “Джонік”, чоловіка госпіталізували - поліція 12.06.24, 14:19 • 12426 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Кримінал та НП
Volkswagen
Дніпро
Україна
Ужгород
Кривий Ріг
Одеса
Київ
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,726.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,629.76