На Днепропетровщине группу лиц подозревают в покушении на умышленное убийство финансового директора строительной компании. Об этом сообщили Днепропетровская областная прокуратура и ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, пишет УНН.

Детали

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении группе лиц по факту незаконченного покушения на умышленное убийство, совершенного по заказу.

По данным следствия, покушение на убийство финансового директора строительной компании организовал представитель преступного мира, который имеет влияние на криминогенную обстановку в г. Кривой Рог. В полиции добавили, что это 41-летний мужчина, который контролировал незаконный оборот наркотиков на территории г. Кривой Рог и Криворожского района. Он также причастен к организации деятельности колл-центров, которые действовали в четырех регионах страны.

Для реализации преступного намерения он привлек двух мужчин, которые в апреле этого года выследили потерпевшего и расстреляли его автомобиль Volkswagen Touareg.

На территории области, а также в Киеве, Одессе и в Ужгороде правоохранители провели 34 санкционированных обыска. Изъято огнестрельное оружие, денежные средства, мобильные телефоны, банковские карты, патроны, автомобили.

Сейчас 28-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 15, ч. 1. ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Также заочно сообщено о подозрении двум другим фигурантам, в том числе и лидеру группы. По информации правоохранителей, сейчас подозреваемые могут скрываться за границей, поэтому в ближайшее время они будут объявлены в международный розыск. За содеянное фигурантам может грозить до 15 лет лишения свободы.

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