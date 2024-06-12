На Львовщине расстреляли авто криминального авторитета по прозвищу "Джоник", мужчину госпитализировали - полиция

Сегодня, 12 июня, в поселке Сокольники на Львовщине расстреляли из огнестрельного оружия авто криминального авторитета грузинской национальности Джони Балога, который в то время находился за рулем. Мужчину госпитализировали. Об этом сообщает ГУ Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

Детали

Как сообщают правоохранители, в поселке Сокольники, Львовского района около 11 часов произошла стрельба.

Предварительно установлено, что в результате происшествия ранен водитель автомобиля "БМВ" - он госпитализирован. Специальная полицейская операция для установления места пребывания и задержания злоумышленника продолжается. На месте происшествия работают оперативники уголовного розыска, следователи, криминалисты и сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины - отмечают в полиции.

По данным львовских СМИ, речь идет об авто криминального авторитета грузинской национальности Джони Балога (по прозвищу "Джоник").

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