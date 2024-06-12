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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Львовщине расстреляли авто криминального авторитета по прозвищу "Джоник", мужчину госпитализировали - полиция

На Львовщине расстреляли авто криминального авторитета по прозвищу "Джоник", мужчину госпитализировали - полиция

Киев  •  УНН

12 июня 2024, 11:19  •  5754 просмотра

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Криминальный авторитет грузинской национальности Джонни Балог был ранен в результате стрельбы за рулем своего автомобиля BMW в селе Сокольники Львовской области и госпитализирован.

Сегодня, 12 июня, в поселке Сокольники на Львовщине расстреляли из огнестрельного оружия авто криминального авторитета грузинской национальности Джони Балога, который в то время находился за рулем. Мужчину госпитализировали. Об этом сообщает ГУ Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

Детали

Как сообщают правоохранители, в поселке Сокольники, Львовского района около 11 часов произошла стрельба.

Предварительно установлено, что в результате происшествия ранен водитель автомобиля "БМВ" - он госпитализирован. Специальная полицейская операция для установления места пребывания и задержания злоумышленника продолжается. На месте происшествия работают оперативники уголовного розыска, следователи, криминалисты и сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины

- отмечают в полиции.

По данным львовских СМИ, речь идет об авто криминального авторитета грузинской национальности Джони Балога (по прозвищу "Джоник").

Напомним

В Сумах мужчина получил 7 лет тюрьмы за убийство соседа из-за ревности во время алкогольной ссоры.

Павел Башинский

Павел Башинский

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