На Львівщині розстріляли авто кримінального авторитета на прізвисько “Джонік”, чоловіка госпіталізували - поліція
Київ • УНН
Кримінальний авторитет грузинської національності Джонні Балог був поранений в результаті стрілянини за кермом свого автомобіля BMW в селі Сокільники Львівської області і госпіталізований.
Сьогодні, 12 червня, у селищі Сокільники на Львівщині розстріляли з вогнепальної зброї авто кримінального авторитета грузинської національності Джоні Балога, який в той час перебував за кермом. Чоловіка госпіталізували. Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
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Як повідомляють правоохоронці, у селищі Сокільники, Львівського району близько 11 години сталася стрілянина.
Попередньо встановлено, що внаслідок події поранений водій автомобіля "БМВ" - він госпіталізований. Спеціальна поліцейська операція для встановлення місця перебування та затримання зловмисника триває. На місці події працюють оперативники карного розшуку, слідчі, криміналісти та співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини
За даними львівських ЗМІ, йдеться про авто кримінального авторитета грузинської національності Джоні Балога (на прізвисько "Джонік").
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