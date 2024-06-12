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На Львівщині розстріляли авто кримінального авторитета на прізвисько “Джонік”, чоловіка госпіталізували - поліція

На Львівщині розстріляли авто кримінального авторитета на прізвисько “Джонік”, чоловіка госпіталізували - поліція

Київ • УНН

 • 12426 перегляди

Кримінальний авторитет грузинської національності Джонні Балог був поранений в результаті стрілянини за кермом свого автомобіля BMW в селі Сокільники Львівської області і госпіталізований.

Сьогодні, 12 червня, у селищі Сокільники на Львівщині розстріляли з вогнепальної зброї авто кримінального авторитета грузинської національності Джоні Балога, який в той час перебував за кермом. Чоловіка госпіталізували. Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Львівській області, передає УНН.

Деталі

Як повідомляють правоохоронці, у селищі Сокільники, Львівського району близько 11 години сталася стрілянина.

Попередньо встановлено, що внаслідок події поранений водій автомобіля "БМВ" - він госпіталізований. Спеціальна поліцейська операція для встановлення місця перебування та затримання зловмисника триває. На місці події працюють оперативники карного розшуку, слідчі, криміналісти та співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини

- зазначають в поліції.

За даними львівських ЗМІ, йдеться про авто кримінального авторитета грузинської національності Джоні Балога (на прізвисько "Джонік").

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