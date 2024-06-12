У Сумах чоловіка засуджено до 7 років за вбивство сусіда через ревнощі
Київ • УНН
У Сумах 52-річного чоловіка засудили до 7 років позбавлення волі за вбивство сусіда через ревнощі під час алкогольної сварки.
У Сумах чоловік отримав 7 років в'язниці за вбивство сусіда через ревнощі під час алкогольної сварки. Про це повідомляє Прокуратура Сумщини, передає УНН.
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У місті Суми 52-річного чоловіка визнали винним у вбивстві свого сусіда та призначили йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Прокуратура підтримала обвинувачення проти чоловіка, який у ході спільного вживання алкоголю дізнався про зраду своєї партнерки з сусідом.
Під час сварки обвинувачений, озброївшись ножем, вдарив свого сусіда у грудну клітину, в результаті чого потерпілий загинув на місці. Обвинувачений визнав свою провину.
Суд засудив чоловіка до 7 років позбавлення волі.
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