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У Сумах чоловіка засуджено до 7 років за вбивство сусіда через ревнощі

У Сумах чоловіка засуджено до 7 років за вбивство сусіда через ревнощі

Київ • УНН

 • 20369 перегляди

У Сумах 52-річного чоловіка засудили до 7 років позбавлення волі за вбивство сусіда через ревнощі під час алкогольної сварки.

У Сумах чоловік отримав 7 років в'язниці за вбивство сусіда через ревнощі під час алкогольної сварки. Про це повідомляє Прокуратура Сумщини, передає УНН.

Деталі

У місті Суми 52-річного чоловіка визнали винним у вбивстві свого сусіда та призначили йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Прокуратура підтримала обвинувачення проти чоловіка, який у ході спільного вживання алкоголю дізнався про зраду своєї партнерки з сусідом.

Під час сварки обвинувачений, озброївшись ножем, вдарив свого сусіда у грудну клітину, в результаті чого потерпілий загинув на місці. Обвинувачений визнав свою провину.

Суд засудив чоловіка до 7 років позбавлення волі.

Суд відхилив апеляцію: Батько засуджений до 14 років позбавлення волі за згвалтування 5-річної дочки11.06.24, 07:49 • 17292 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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