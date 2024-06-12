Киев • УНН
В Сумах 52-летнего мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы за убийство соседа из-за ревности во время алкогольной ссоры.
В Сумах мужчина получил 7 лет тюрьмы за убийство соседа из-за ревности во время алкогольной ссоры. Об этом сообщает Прокуратура Сумщины, передает УНН.
Детали
В городе Сумы 52-летнего мужчину признали виновным в убийстве своего соседа и назначили ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. Прокуратура поддержала обвинение против мужчины, который в ходе совместного употребления алкоголя узнал об измене своей партнерши с соседом.
Во время ссоры обвиняемый, вооружившись ножом, ударил своего соседа в грудную клетку, в результате чего потерпевший погиб на месте. Обвиняемый признал свою вину.
Суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы.
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