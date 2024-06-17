На Дніпропетровщині затримали агента фсб, який готував для рф "наступальний" плацдарм на Нікопольщині
Київ • УНН
У Дніпропетровській області Служба безпеки України затримала агента фсб, який проводив розвідку для виявлення вогневих позицій української артилерії поблизу Каховського водосховища для можливого завдання російських ударів по Нікопольському району.
На Дніпропетровщині Служба безпеки України затримала агента фсб, який готував нову серію російських ударів по Нікопольському району. Про це пише УНН з посиланням на СБУ.
Деталі
За завданням російської спецслужби 57-річний чоловік щодня обходив прибережну територію громади, де намагався виявити пункти базування Сил оборони.
У такий спосіб рашисти намагалися взяти під вогневий контроль територію біля Каховського водосховища в районі Нікопольської агломерації. А втім, СБУ завчасно викрила ці плани ворога і затримала їхнього агента на гарячому, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі.
Також Служба безпеки вжила комплексні заходи для убезпечення позицій ЗСУ.
Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони, які він використовував для комунікації з фсб. Також у помешканні зрадника виявлено банківську картку, на яку він отримував грошову "винагороду" від російської спецслужби.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення
Доповнення
У відомстві розповіли, що серед основних цілей ворога були вогневі позиції артилерії ЗСУ, яка обороняє узбережжя та річкову акваторію прифронтової громади.
У разі встановлення геолокацій "цілей", фігурант "звітував" до фсб, дотримуючись заходів конспірації – видаляв усі повідомлення після кожного сеансу зв’язку. За наявними даними, окупанти планували атакувати ці локації зі ствольної та реактивної артилерії, яка знаходиться на тимчасово захопленій частині Запорізької області.
Нагадаємо
На Донеччині затримали ще одного агента російського гру. Зловмисник допомагав агресору прорвати лінію оборони ЗСУ на Покровському напрямку, який залишається найгарячішою зоною бойових дій на східному фронті.