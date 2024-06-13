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Готував прориви окупантів на Покровському напрямку Донеччини: затримано агента російського гру

Готував прориви окупантів на Покровському напрямку Донеччини: затримано агента російського гру

Київ • УНН

 • 29458 перегляди

Служба безпеки України затримала на Донеччині агента гру рф, який допомагав агресору готувати прориви на Покровському напрямку, розвідуючи місця дислокації українських військ та фортифікаційні споруди поблизу лінії фронту.

Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного агента головного управління генштабу збройних сил рф (відомого як гру). Зловмисник допомагав агресору прорвати лінію оборони ЗСУ на Покровському напрямку, який залишається найгарячішою зоною бойових дій на східному фронті. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

За завданням російської спецслужби інформатор розвідував місця базування та переміщення українських військ поблизу передової. У зоні його особливої уваги були укріпрайони та бойові позиції артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, щоб виявити "потрібні" локації, фігурант пішки обходив місцевість, де приховано фіксував розташування українських захисників. Ця інформація була потрібна окупантам для підготовки бойових операцій на фронті, з використанням авіаударів, артобстрілів та вилазок ворожих ДРГ.

Кіберфахівці Служби безпеки завчасно викрили плани агресора і затримали їхнього агента. Також співробітники СБУ провели заходи із убезпечення локацій ЗСУ.У затриманого вилучено мобільний телефон та банківські картки, на які йому надходила грошова "винагорода" від російської спецслужби.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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