Готовил прорывы оккупантов на Покровском направлении Донетчины: задержан агент российского гру

Служба безопасности задержала в Донецкой области еще одного агента главного управления генштаба вооруженных сил рф (известного как гру). Злоумышленник помогал агрессору прорвать линию обороны ВСУ на Покровском направлении, которое остается самой горячей зоной боевых действий на восточном фронте. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

По заданию российской спецслужбы информатор разведывал места базирования и перемещения украинских войск вблизи передовой. В зоне его особого внимания были укрепрайоны и боевые позиции артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, чтобы выявить "нужные" локации, фигурант пешком обходил местность, где скрыто фиксировал расположение украинских защитников. Эта информация была нужна оккупантам для подготовки боевых операций на фронте, с использованием авиаударов, артобстрелов и вылазок вражеских ДРГ.

Киберспециалисты Службы безопасности заблаговременно разоблачили планы агрессора и задержали их агента. Также сотрудники СБУ провели мероприятия по обеспечению безопасности локаций ВСУ. У задержанного изъят мобильный телефон и банковские карты, на которые ему поступало денежное "вознаграждение" от российской спецслужбы.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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