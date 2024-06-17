На Днепропетровщине задержали агента фсб, который готовил для рф "наступательный" плацдарм на Никопольщине
Киев • УНН
В Днепропетровской области Служба безопасности Украины задержала агента фсб, который проводил разведку для выявления огневых позиций украинской артиллерии вблизи Каховского водохранилища для возможного нанесения российских ударов по Никопольскому району.
На Днепропетровщине Служба безопасности Украины задержала агента фсб, который готовил новую серию российских ударов по Никопольскому району. Об этом пишет УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
По заданию российской спецслужбы 57-летний мужчина ежедневно обходил прибрежную территорию общины, где пытался обнаружить пункты базирования Сил обороны.
Таким образом рашисты пытались взять под огневой контроль территорию возле Каховского водохранилища в районе Никопольской агломерации. А впрочем, СБУ заблаговременно разоблачила эти планы врага и задержала их агента с поличным, когда он проводил доразведку вблизи потенциальной цели.
Также Служба безопасности приняла комплексные меры для обеспечения безопасности позиций ВСУ.
Во время обысков у задержанного изъяты мобильные телефоны, которые он использовал для коммуникации с фсб. Также в доме предателя обнаружена банковская карта, на которую он получал денежное "вознаграждение" от российской спецслужбы.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение
Дополнение
В ведомстве рассказали, что среди основных целей врага были огневые позиции артиллерии ВСУ, которая обороняет побережье и речную акваторию прифронтовой громады.
В случае установления геолокаций "целей", фигурант "отчитывался" в ФСБ, соблюдая меры конспирации - удалял все сообщения после каждого сеанса связи. По имеющимся данным, оккупанты планировали атаковать эти локации из ствольной и реактивной артиллерии, которая находится на временно захваченной части Запорожской области.
Напомним
В Донецкой области задержали еще одного агента российского гру. Злоумышленник помогал агрессору прорвать линию обороны ВСУ на Покровском направлении, которое остается самой горячей зоной боевых действий на восточном фронте.