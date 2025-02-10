На Дніпропетровщині зафіксовано загрозу авіаударів: що відбувається

Зафіксована можливість застосування авіаційних засобів ураження, що підвищує ризики для Дніпропетровщини. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

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Сили протиповітряної оборони перебувають у стані підвищеної готовності, а мешканцям рекомендується слідкувати за офіційними повідомленнями та не ігнорувати сигнали тривоги.

Влада та екстрені служби нагадують про необхідність дотримання заходів безпеки.

Нова загроза: Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про виявлення ворожих БпЛА у Васильківському районі на Дніпропетровщені