На Дніпропетровщині зафіксовано загрозу авіаударів: що відбувається
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про можливість застосування авіаційних засобів ураження на Дніпропетровщині. ППО перебуває у стані підвищеної готовності, населенню рекомендують слідкувати за повідомленнями.
Зафіксована можливість застосування авіаційних засобів ураження, що підвищує ризики для Дніпропетровщини. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Сили протиповітряної оборони перебувають у стані підвищеної готовності, а мешканцям рекомендується слідкувати за офіційними повідомленнями та не ігнорувати сигнали тривоги.
Влада та екстрені служби нагадують про необхідність дотримання заходів безпеки.
Нова загроза: Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про виявлення ворожих БпЛА у Васильківському районі на Дніпропетровщені11.02.24, 22:48 • 31238 переглядiв