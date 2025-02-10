На Дніпропетровщині зафіксовано загрозу авіаударів: що відбувається

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09:17 • 28 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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06:50 • 57776 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 113462 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 147660 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 205889 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 167228 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 149673 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124447 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109615 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103693 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про можливість застосування авіаційних засобів ураження на Дніпропетровщині. ППО перебуває у стані підвищеної готовності, населенню рекомендують слідкувати за повідомленнями.

Зафіксована можливість застосування авіаційних засобів ураження, що підвищує ризики для Дніпропетровщини. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Сили протиповітряної оборони перебувають у стані підвищеної готовності, а мешканцям рекомендується слідкувати за офіційними повідомленнями та не ігнорувати сигнали тривоги.

Влада та екстрені служби нагадують про необхідність дотримання заходів безпеки.

Нова загроза: Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про виявлення ворожих БпЛА у Васильківському районі на Дніпропетровщені11.02.24, 22:48 • 31238 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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