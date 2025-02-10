На Днепропетровщине зафиксирована угроза авиаударов: что происходит

ukenru
Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине
9 февраля, 05:21 • 114239 просмотра

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

Украину ждут три морозных ночи
8 февраля, 18:26 • 133889 просмотра

Украину ждут три морозных ночи

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина
8 февраля, 15:57 • 145518 просмотра

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы
8 февраля, 14:59 • 149188 просмотра

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом
8 февраля, 10:52 • 123105 просмотра

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 128341 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 130263 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

Эксклюзив
В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 128554 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 128222 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

Эксклюзив
Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность
7 февраля, 14:19 • 118186 просмотра

Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Донецкой области вражеский дрон атаковал спасателей: есть пострадавший

В Донецкой области вражеский дрон атаковал спасателей: есть пострадавший

9 февраля, 17:49 • 30471 просмотра
В понедельник будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса - Укрэнерго

В понедельник будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса - Укрэнерго

9 февраля, 18:06 • 31557 просмотра
Президент призвал ЕС ввести санкции против капитанов теневого флота рф

Президент призвал ЕС ввести санкции против капитанов теневого флота рф

9 февраля, 18:41 • 29188 просмотра
москва больше не сможет использовать энергию как оружие против Балтийских государств - Зеленский

москва больше не сможет использовать энергию как оружие против Балтийских государств - Зеленский

9 февраля, 18:59 • 29334 просмотра
Вражеский дрон атаковал автостоянку в жилом районе Сум: что известно о последствиях

Вражеский дрон атаковал автостоянку в жилом районе Сум: что известно о последствиях

9 февраля, 21:30 • 25701 просмотра
публикации
После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

7 февраля, 14:36 • 157596 просмотра
Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

7 февраля, 12:55 • 161748 просмотра
Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

7 февраля, 11:29 • 171925 просмотра
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 231903 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 242861 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Как режиссерам удалось снять первый официальный фильм о Led Zeppelin

Как режиссерам удалось снять первый официальный фильм о Led Zeppelin

9 февраля, 13:01 • 88816 просмотра
«Байдака на Евровидение и Иисус на сцене": мемы с Нацотбора

«Байдака на Евровидение и Иисус на сцене": мемы с Нацотбора

9 февраля, 12:09 • 93419 просмотра
Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

8 февраля, 15:57 • 145512 просмотра
Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

8 февраля, 14:59 • 149182 просмотра
FROLOV создал образ для финалиста нацотбора Евровидения KHAYAT

FROLOV создал образ для финалиста нацотбора Евровидения KHAYAT

7 февраля, 16:21 • 117572 просмотра
Актуальное
На Днепропетровщине зафиксирована угроза авиаударов: что происходит

На Днепропетровщине зафиксирована угроза авиаударов: что происходит

Киев  •  УНН

 • 7980 просмотра

Read in English

Воздушные Силы ВСУ сообщают о возможности применения авиационных средств поражения на Днепропетровщине. ПВО находится в состоянии повышенной готовности, населению рекомендуют следить за сообщениями.

Зафиксирована возможность применения авиационных средств поражения, что повышает риски для Днепропетровщины. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Силы противовоздушной обороны находятся в состоянии повышенной готовности, а жителям рекомендуется следить за официальными сообщениями и не игнорировать сигналы тревоги.

Власти и экстренные службы напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности.

Новая угроза: Воздушные Силы ВСУ сообщают об обнаружении вражеских БпЛА в Васильковском районе на Днепропетровщине11.02.24, 22:48 • 31150 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
dneprДнепр
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины

Обратиться по вопросам размещения рекламы