На Днепропетровщине зафиксирована угроза авиаударов: что происходит
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщают о возможности применения авиационных средств поражения на Днепропетровщине. ПВО находится в состоянии повышенной готовности, населению рекомендуют следить за сообщениями.
Зафиксирована возможность применения авиационных средств поражения, что повышает риски для Днепропетровщины. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Силы противовоздушной обороны находятся в состоянии повышенной готовности, а жителям рекомендуется следить за официальными сообщениями и не игнорировать сигналы тревоги.
Власти и экстренные службы напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности.
Новая угроза: Воздушные Силы ВСУ сообщают об обнаружении вражеских БпЛА в Васильковском районе на Днепропетровщине11.02.24, 22:48 • 31150 просмотров