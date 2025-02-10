На Днепропетровщине зафиксирована угроза авиаударов: что происходит

Зафиксирована возможность применения авиационных средств поражения, что повышает риски для Днепропетровщины. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Силы противовоздушной обороны находятся в состоянии повышенной готовности, а жителям рекомендуется следить за официальными сообщениями и не игнорировать сигналы тревоги.

Власти и экстренные службы напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности.

Новая угроза: Воздушные Силы ВСУ сообщают об обнаружении вражеских БпЛА в Васильковском районе на Днепропетровщине