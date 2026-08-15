На Дніпропетровщині через російські атаки постраждали 17 людей, серед них дитина
Київ • УНН
Російські війська понад 50 разів атакували п'ять районів Дніпропетровщини. Постраждали 17 людей, включаючи 12-річного хлопчика.
російські війська протягом дня понад 50 разів атакували п’ять районів Дніпропетровщини, внаслідок чого постраждали 17 людей, серед них 12-річний хлопчик. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.
Деталі
Серед постраждалих - 12-річний хлопчик. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, інфраструктуру, ринок, рейсовий автобус та автомобілі
Рятувальники ліквідували всі пожежі, які виникли через російські удари.
росіяни атакували цивільні авто на Херсонщині п’ятеро людей дістали поранення15.08.26, 18:03 • 1566 переглядiв