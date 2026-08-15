В Днепропетровской области из-за российских атак пострадали 17 человек, среди них ребёнок

Российские войска в течение дня более 50 раз атаковали пять районов Днепропетровской области, в результате чего пострадали 17 человек, среди них 12-летний мальчик. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Детали

Среди пострадавших — 12-летний мальчик. Повреждены жилые дома, предприятия, инфраструктура, рынок, рейсовый автобус и автомобили — говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели ликвидировали все пожары, возникшие из-за российских ударов.

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