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В Днепропетровской области из-за российских атак пострадали 17 человек, среди них ребёнок

Киев • УНН

 • 584 просмотра

Российские войска более 50 раз атаковали пять районов Днепропетровской области. Пострадали 17 человек, в том числе 12-летний мальчик.

В Днепропетровской области из-за российских атак пострадали 17 человек, среди них ребёнок

Российские войска в течение дня более 50 раз атаковали пять районов Днепропетровской области, в результате чего пострадали 17 человек, среди них 12-летний мальчик. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Детали

Среди пострадавших — 12-летний мальчик. Повреждены жилые дома, предприятия, инфраструктура, рынок, рейсовый автобус и автомобили

— говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели ликвидировали все пожары, возникшие из-за российских ударов.

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Степан Гафтко

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