На Дніпропетровщині підірвали банкомат та вкрали майже півмільйона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. В одному з сіл Дніпропетровської області невідомі особи підірвали банкомат "Ощадбанку", розміщений у приміщенні сільської ради. Про це повідомили УНН джерела у правоохоронних органах.
Група осіб викрала з банкомату майже 500 тис. гривень та втекли з місця злочину на автомобілі.
Розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 187 КК України.
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Як повідомляв УНН, у селищі Рогань Харківської області невідомі підірвали банкомат, постраждалих немає, сума збитків встановлюється.