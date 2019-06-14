В Днепропетровской области взорвали банкомат и украли почти полмиллиона гривен

Группа лиц похитила из банкомата почти 500 тыс. гривен и скрылись с места преступления на автомобиле.

Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 187 УК Украины.



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Как сообщал УНН, в поселке Рогань Харьковской области неизвестные взорвали банкомат, пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается.