В Днепропетровской области взорвали банкомат и украли почти полмиллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В одном из сел Днепропетровской области неизвестные взорвали банкомат "Ощадбанка", размещенный в помещении сельского совета. Об этом сообщили УНН источники в правоохранительных органах.
Группа лиц похитила из банкомата почти 500 тыс. гривен и скрылись с места преступления на автомобиле.
Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 187 УК Украины.
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Как сообщал УНН, в поселке Рогань Харьковской области неизвестные взорвали банкомат, пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается.