На Дніпропетровщині неякісним харчуванням потруїлися вихованці дитячого будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Через антисанітарію у одному із дитячих будинків сімейного типу на Дніпропетровщині зафіксовано спалах гострої дизентерії. Про це повідомив в. о. начальника ГУ Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів у Дніпропетровській області Андрій Кондратьєв, передає УНН з посиланням на ГУ Держспоживслужби у Дніпропетровській області.
“Держспоживслужбою локалізований спалах дизентерії в Петриківському районі. Джерело з’ясовується. У селищі Курилівка Петриківського району захворіло четверо дітей , один з них відвідував дошкільний заклад, троє — школу. В осередку проведені всі необхідні заходи. За попередньою інформацією джерелом захворювання став носій. Недотримання елементарних гігієнічних вимог привело до власне захворювання та його поширенню. В цілому це досить тривожний факт у зв’язку з тим, що ні в цьому, ні в минулому році захворювання дизентерію в Дніпропетровській області не фіксувалося”, - повідомив А.Кондратьєв.
Також він зазначив що на сьогоднішній день в списку планових перевірок, які здійснює Держспоживслужба, немає дитячих будинків сімейного типу, в зв’язку з чим фахівці служби можуть реагувати тільки на факти отруєнь, захворювань і ін.
Як повідомляв УНН, у жовтні на Рівненщині з харчовим отруєнням госпіталізували 17 дітей. Усі — вихованці Мізоцького інтернату в Здолбунівському районі. Аналізи рівненських фахівців “Рівненського лабораторного центр” Держфітослужби підтвердили отруєння кишковою паличкою — сальмонельозом.
Також нагадаємо, Держпродспоживслужба не вживає заходів з системного контролю якості шкільного харчування.