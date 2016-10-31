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На Дніпропетровщині неякісним харчуванням потруїлися вихованці дитячого будинку

На Дніпропетровщині неякісним харчуванням потруїлися вихованці дитячого будинку

Київ • УНН

 • 5392 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Через антисанітарію у одному із дитячих будинків сімейного типу на Дніпропетровщині зафіксовано спалах гострої дизентерії. Про це повідомив в. о. начальника ГУ Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів у Дніпропетровській області Андрій Кондратьєв, передає УНН з посиланням на ГУ Держспоживслужби у Дніпропетровській області.

“Держспоживслужбою локалізований спалах дизентерії в Петриківському районі. Джерело з’ясовується. У селищі Курилівка Петриківського району захворіло четверо дітей , один з них відвідував дошкільний заклад, троє — школу. В осередку проведені всі необхідні заходи. За попередньою інформацією джерелом захворювання став носій. Недотримання елементарних гігієнічних вимог привело до власне захворювання та його поширенню. В цілому це досить тривожний факт у зв’язку з тим, що ні в цьому, ні в минулому році захворювання дизентерію в Дніпропетровській області не фіксувалося”, - повідомив А.Кондратьєв.

Також він зазначив що на сьогоднішній день в списку планових перевірок, які здійснює Держспоживслужба, немає дитячих будинків сімейного типу, в зв’язку з чим фахівці служби можуть реагувати тільки на факти отруєнь, захворювань і ін.

Як повідомляв УНН, у жовтні на Рівненщині з харчовим отруєнням госпіталізували 17 дітей. Усі — вихованці Мізоцького інтернату в Здолбунівському районі. Аналізи рівненських фахівців “Рівненського лабораторного центр” Держфітослужби підтвердили отруєння кишковою паличкою — сальмонельозом.

Також нагадаємо, Держпродспоживслужба не вживає заходів з системного контролю якості шкільного харчування

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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