В Днепропетровской области некачественным питанием отравились воспитанники детского дома

"Госпотребслужбой локализована вспышка дизентерии в Петриковском районе. Источник выясняется. В поселке Куриловка Петриковского района заболело четверо детей, один из них посещал дошкольное учреждение, трое - школу. В очаге проведены все необходимые мероприятия. По предварительной информации источником заболевания стал носитель. Несоблюдение элементарных гигиенических требований привело к собственно заболеванию и его распространению. В целом это довольно тревожный факт в связи с тем, что ни в этом, ни в прошлом году заболевания дизентерией в Днепропетровской области не фиксировалось", - сообщил А.Кондратьев.

Также он отметил что на сегодняшний день в списке плановых проверок, осуществляемыхГоспотребслужбой, нет детских домов семейного типа, в связи с чем специалисты службы могут реагировать только на факты отравлений, заболеваний и др.

Как сообщал УНН, в октябре в Ровенской области с пищевым отравлением госпитализированы 17 детей. Все - воспитанники Мизоцкого интерната в Здолбуновском районе. Анализы ровенских специалистов "Ровенского лабораторного центр" Госфитослужба подтвердили отравления кишечной палочкой - сальмонеллез.

Также напомним, Госпотребслужба не принимает мер по системному контролю качества школьного питания.