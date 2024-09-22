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На Чернігівщині запровадили аварійні відключення світла: які райони вимикатимуть

На Чернігівщині запровадили аварійні відключення світла: які райони вимикатимуть

Київ • УНН

 • 28424 перегляди

У Чернігівській області ввели графіки аварійних відключень електроенергії для споживачів Бахмаччини, Ніжинщини та Прилуччини. Відключення запроваджено через команду "Укренерго" для недопущення перевантаження в мережі 110 кВ.

Надвечір, 22 вересня, на Чернігівщині запровадили графіки аварійних відключень світла. Про це заявили в "Чернігівобленерго", передає УНН.

Деталі

Енергетики попередили, що відключатимуть мешканців певних районів.

18:46 отримали команду Регіонального диспетчерського центру Центрального регіону НЕК "Укренерго": для недопущення перевантаження в мережі 110 кВ ввести Графік аварійних відключень (ГАВ) на величину 15 МВт для споживачів Бахмаччини, Ніжинщини та Прилуччини

- йдеться в заяві обленерго. 

Зазначається, що відключатимуться з 1 до 7 черги ГАВ включно.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у неділю, 22 вересня, в Україні не планують запроваджувати графіки відключень світла. Аналогічний прогноз "Укренерго" дало і на завтра, 23 вересня. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Економіка
bakhmachБахмач
ukrenerhoУкренерго
ukrainaУкраїна
chernihivЧернігів

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