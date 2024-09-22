На Черниговщине ввели аварийные отключения света: какие районы будут отключать
Киев • УНН
В Черниговской области ввели графики аварийных отключений электроэнергии для потребителей Бахмаччины, Нежинщины и Прилуччины. Отключение введено из-за команды «Укрэнерго» для недопущения перегрузки в сети 110 кВ.
К вечеру, 22 сентября, на Черниговщине ввели графики аварийных отключений света. Об этом заявили в «Черниговоблэнерго», передает УНН.
Детали
Энергетики предупредили, что будут отключать жителей определенных районов.
18:46 получили команду Регионального диспетчерского центра Центрального региона НЭК «Укрэнерго»: для недопущения перегрузки в сети 110 кВ ввести График аварийных отключений (ГАВ) на величину 15 МВт для потребителей Бахмаччины, Нежинщины и Прилуччины
Отмечается, что будут отключаться с 1 до 7 очереди ГАВ включительно.
Напомним,
Ранее УНН писал, что в воскресенье, 22 сентября, в Украине не планируют вводить графики отключений света. Аналогичный прогноз «Укрэнерго» дало и на завтра, 23 сентября.