На Черниговщине ввели аварийные отключения света: какие районы будут отключать

К вечеру, 22 сентября, на Черниговщине ввели графики аварийных отключений света. Об этом заявили в «Черниговоблэнерго», передает УНН.

Детали

Энергетики предупредили, что будут отключать жителей определенных районов.

18:46 получили команду Регионального диспетчерского центра Центрального региона НЭК «Укрэнерго»: для недопущения перегрузки в сети 110 кВ ввести График аварийных отключений (ГАВ) на величину 15 МВт для потребителей Бахмаччины, Нежинщины и Прилуччины - говорится в заявлении облэнерго.

Отмечается, что будут отключаться с 1 до 7 очереди ГАВ включительно.

Напомним,

Ранее УНН писал, что в воскресенье, 22 сентября, в Украине не планируют вводить графики отключений света. Аналогичный прогноз «Укрэнерго» дало и на завтра, 23 сентября.