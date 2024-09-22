В понеділок в Україні не планують відключати світло - "Укренерго"
Київ • УНН
НЕК "Укренерго" повідомила, що 23 вересня в Україні не застосовуватимуть графіки відключень світла. Енергетики закликають ощадливо споживати електроенергію у вечірні години.
Завтра, 23 вересня, в Україні не планують застосовувати графіки відключень світла. Про це заявили в НЕК "Укренерго", передає УНН.
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Завтра, 23 вересня, заходи обмеження споживання не плануються
Попри це, енергетики закликали українців ощадливо споживати електроенергію вечірні години
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В Міжнародному енергетичному агентстві вважають, що взимку нестача електроенергії в Україні може сягнути шести гігаватів. У зв'язку з цим майбутня зима буде найсерйознішим випробуванням для України з моменту повномасштабного вторгнення