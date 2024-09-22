В понедельник в Украине не планируют отключать свет - "Укрэнерго"
Киев • УНН
НЭК «Укрэнерго» сообщила, что 23 сентября в Украине не будут применять графики отключений света. Энергетики призывают экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы.
Завтра, 23 сентября, в Украине не планируют применять графики отключений света. Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.
Детали
Завтра, 23 сентября, меры ограничения потребления не планируются
Несмотря на это, энергетики призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию вечерние часы
Напомним,
В Международном энергетическом агентстве считают, что зимой нехватка электроэнергии в Украине может достичь шести гигаватт. В связи с этим предстоящая зима будет самым серьезным испытанием для Украины с момента полномасштабного вторжения