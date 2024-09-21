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В Україні завтра не планують відключати світло

В Україні завтра не планують відключати світло

Київ • УНН

 • 38591 перегляди

"Укренерго" повідомляє, що 22 вересня в Україні не плануються заходи обмеження споживання електроенергії. У разі зміни ситуації буде надано додаткову інформацію.

Завтра в Україні відключати світло не планують, передає УНН із посиланням на "Укренерго".

"Завтра, 22 вересня, заходи обмеження споживання не плануються.У разі зміни ситуації – про це буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні компанії.

Міненерго оголосило відбір незалежних членів Наглядової ради "Укренерго"20.09.24, 23:05 • 27860 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМіністерство енергетики України
ukrenerhoУкренерго
ukrainaУкраїна

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