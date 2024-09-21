В Україні завтра не планують відключати світло
Київ • УНН
"Укренерго" повідомляє, що 22 вересня в Україні не плануються заходи обмеження споживання електроенергії. У разі зміни ситуації буде надано додаткову інформацію.
Завтра в Україні відключати світло не планують, передає УНН із посиланням на "Укренерго".
"Завтра, 22 вересня, заходи обмеження споживання не плануються.У разі зміни ситуації – про це буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні компанії.
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